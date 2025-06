Crisi politica l' opposizione prova a stanare la maggioranza e chiede il consiglio sul bilancio

Un appuntamento cruciale che potrebbe svelare le prossime mosse di una città in bilico tra tensioni e strategie di governo. L’opposizione, con determinazione, spinge affinché si definiscano chiaramente le sorti di Aversa, mettendo sotto pressione il sindaco Franco Matacena. In un clima di incertezza, il futuro amministrativo si gioca anche in questa richiesta di trasparenza: sarà il primo passo verso una stabilità o solo una tempesta in attesa di esplodere?

Il sindaco di Aversa Franco Matacena messo con le spalle al muro. Con la crisi politica in atto, i consiglieri d'opposizione giocano d'anticipo e tentano la spallata chiedendo al presidente Giovanni Innocenti di convocare il consiglio comunale sul rendiconto di gestione 2024.

VIDEO/ Nargi: “Passi in avanti ma la crisi politica non è chiusa” - L'approvazione del bilancio segna un progresso significativo, ma la recente crisi politica non è ancora risolta.

