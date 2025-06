Crisi epilettica in tribunale a Roma ragazza di 19 anni salvata in extremis dai poliziotti

A Roma, il coraggio di due poliziotti ha fatto la differenza: durante un'udienza, una ragazza di 19 anni è stata salvata in extremis da un attacco epilettico. Questo episodio mette in luce l'importanza della prontezza e della formazione degli agenti, sempre più coinvolti in situazioni di emergenza. In un'epoca in cui la sensibilità verso le malattie è fondamentale, gesti come questi ci ricordano che la vera forza è saper intervenire quando conta di più.

A Roma, due agenti salvano una ragazza da un attacco epilettico in tribunale grazie a un intervento tempestivo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Crisi epilettica in tribunale a Roma, ragazza di 19 anni salvata in extremis dai poliziotti

Roma: ha una crisi epilettica in tribunale, Valentina salvata da due agenti

Crisi epilettica in tribunale a Roma, ragazza di 19 anni salvata in extremis dai poliziotti

Roma, 19enne viene colpita da una crisi epilettica: panico in Tribunale

