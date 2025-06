Crisi al Liceo Alessi di Perugia | il Comune scrive al Ministro Valditara appello unitario da tutte le forze politiche

Il Liceo Alessi di Perugia si trova di fronte a una crisi che mette a rischio il futuro dei suoi studenti. In un gesto di unità , tutte le forze politiche del Consiglio comunale si sono mobilitate, inviando una lettera urgente al Ministro Valditara per chiedere interventi concreti. È il momento di fare fronte comune per garantire un’istruzione dignitosa e sicura. La situazione richiede azione immediata: la scuola merita attenzione e rispetto.

Azione congiunta del Consiglio comunale di Perugia a sostegno degli studenti del Liceo Scientifico Statale "Galeazzo Alessi". La sindaca Vittoria Ferdinandi ha inviato oggi una lettera urgente al Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per segnalare la grave situazione di disagio che coinvolge l'istituto scolastico. Il documento è stato condiviso e sottoscritto da tutti i gruppi consiliari, sia di maggioranza che di opposizione. "Riteniamo inaccettabile – afferma la sindaca Ferdinandi – che a centinaia di studentesse e studenti venga sistematicamente negata la possibilità di vivere appieno l'esperienza scolastica, non solo sul piano didattico, ma anche umano, relazionale e formativo".

