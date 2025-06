Crisi al Comune di Avellino | unica strada le dimissioni

Crisi al Comune di Avellino: il Movimento 5 Stelle lancia un appello urgente per le dimissioni della sindaca. Un gesto che sembra segnare la fine di un'era di incertezze e irresponsabilità amministrativa. In un contesto in cui la trasparenza e la responsabilità sono più che mai richieste dai cittadini, la situazione ad Avellino potrebbe rappresentare un campanello d'allarme per altre amministrazioni locali. Riuscirà la città a riprendersi?

Tempo di lettura: 2 minuti Il Gruppo Territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle, come già ribadito dal consigliere Antonio Aquino, alla luce delle recenti manifestazioni di irresponsabilità amministrativa della sindaca e delle sue giunte che si sono succedute in questo anno, esprime grande preoccupazione per il futuro della città . Denuncia la completa paralisi dell’attività amministrativa in cui è precipitata la Casa comunale; stigmatizza i ripetuti ed immotivati rimaneggiamenti della giunta e avvicendamenti di amministratori; evidenzia la gravissima superficialità ed approssimazione dell’operato della sindaca e dei vari assessori che si sono succeduti (basta vedere la questione del bilancio preventivo), segnala che allo stato la città è priva di governo amministrativo e la possibilità di costituirne uno è assolutamente impossibile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Crisi al Comune di Avellino: “unica strada le dimissioni“

