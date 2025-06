Crepet sul femminicidio di Afragola | fallimento educativo e deriva narcisistica

Dopo la tragica morte di Martina ad Afragola, il dramma del femminicidio riaccende un dibattito cruciale sul fallimento educativo. Lo psichiatra Paolo Crepet denuncia una generazione che cresce nell'indifferenza e nel narcisismo, esortando a riflettere sulle responsabilità degli adulti. In un contesto in cui l'emergenza educativa è sotto i riflettori, ogni singola vita persa ci obbliga a confrontarci con le radici di una violenza inaccettabile. Non possiamo più

Dopo l’uccisione di Martina a soli 14 anni da parte dell’ex fidanzato ad Afragola, lo psichiatra Paolo Crepet lancia un duro atto d’accusa contro una societĂ che piange ma non educa. Il femminicidio diventa lo specchio di una generazione cresciuta senza regole, nell’indifferenza degli adulti e nell’illusione del narcisismo Crepet: una societĂ che piange ma . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Femminicidio ad Afragola, Crepet: “I genitori non sanno nulla dell’educazione, scelgono il quieto vivere. Molti preferiscono dare 70 euro a sera ai figli pur di togliersi dalle scatole” - La tragica morte di Martina, solo 14 anni, uccisa dal suo ex fidanzato ad Afragola, accende un faro su una problematica inquietante: l'educazione dei giovani.

