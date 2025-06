Cremlino Putin ha parlato al telefono con Papa Leone XIV

In un gesto di dialogo e diplomazia, Vladimir Putin ha parlato al telefono con Papa Leone XIV, sottolineando il suo apprezzamento per il supporto del Pontefice nella delicata crisi ucraina. Un incontro che apre nuove prospettive per il dialogo internazionale, dimostrando come le alte sfere possano trovare punti di convergenza anche nelle situazioni pi√Ļ complesse. Resta da vedere quali saranno gli sviluppi di questa importante conversazione.

Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con papa Leone XIV. Lo rende noto il Cremlino citato da Interfax. Putin ha espresso apprezzamento al papa per la sua disponibilit√† ad aiutare a risolvere la crisi ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Cremlino, Putin ha parlato al telefono con Papa Leone XIV

Scopri altri approfondimenti

Ucraina, vertice senza Putin. Assente anche Trump. Il Papa si offre per mediare | E il Cremlino invia a Istanbul un consigliere - Il vertice in Ucraina si svolge senza la presenza di Putin e Trump, mentre il Papa si propone come mediatore.

Segui queste discussioni su X

Un vertice tra Vladimir #Putin, Volodymyr #Zelensky e Donald #Trump è "improbabile in un prossimo futuro". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti Tweet live su X

#Peskov Il presidente Putin è pronto ad un vertice con quello ucraino Zelensky e quello americano Trump solo se saranno prima raggiunti "risultati nei negoziati diretti tra le delegazioni" russa e ucraina a Istanbul. Così il portavoce del Cremlino. Tweet live su X