Crema fracasso da incubo in via D’Andrea | Basta notti d’inferno chiediamo i danni

Crema, un caso emblematico di come la vita notturna possa trasformarsi in un incubo per i residenti. In via D’Andrea, l’ennesima protesta dei cittadini contro schiamazzi e disordini. In un contesto dove il divertimento sembra prevalere sul rispetto, si accende il dibattito sul giusto equilibrio tra svago e qualità della vita. La richiesta di risarcimenti denuncia una situazione insostenibile: quali soluzioni possiamo trovare per tutelare chi vive nei luoghi del "divertimento"?

Crema (Cremona) – “ Non se ne può più: due notti d’inferno per i continui schiamazzi. Non sappiamo più cosa fare. Passeremo alle denunce e alla richiesta di risarcimento danni”. In via D’Andrea una cinquantina di residenti nel weekend passato è stata disturbata da gruppi di giovani che bevevano e urlavano nella zona, da sempre “caldissima“, dei caseggiati e della piazzetta. Fino all’arrivo dei carabinieri, che hanno dovuto sudare sette camicie per mandare via i fracassoni. Dopo numerose chiamate da parte degli abitanti che chiedevano di far smettere la baraonda notturna, intorno alle due è arrivata una Gazzella. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crema, fracasso da incubo in via D’Andrea: “Basta notti d’inferno, chiediamo i danni”

