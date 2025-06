Credo nel progetto a lungo termine di come.2025, una visione che guarda oltre le sfide quotidiane per costruire un futuro solido e innovativo. Dai campi di calcio alle strategie imprenditoriali, la passione e la determinazione sono i motori che guidano ogni nostro passo. È questa convinzione che ci spinge a investire con fiducia, sapendo che il vero successo nasce da un impegno costante e da una visione chiara.

2025-06-04 17:51:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Il sostituto di Simone Inzaghi Nell'inter non sarà , se non inaspettato, Cesc fà bregas. All'allenatore spagnolo piaceva, e molto, ma ha "amore della giuria" su come: "Ho iniziato in questo club pensando a un progetto a lungo termine. Non voglio collegare la mia carriera a un club in cui c'è un progetto di uno o due anni, e poi tutto finisce. " L'allenatore di come scegliere il meglio di ciascuno degli allenatori che ha avuto. Il giorno dopo Movistar + "Credo molto nel progetto a lungo termine del.