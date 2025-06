Crac Pordenone Calcio all' asta la casa di Mauro Lovisa

La vicenda del Pordenone Calcio si tinge di nostalgia e opportunità: la villa di Mauro Lovisa, ex patron della squadra, è ora all'asta. Questo evento non solo segna la fine di un'era calcistica, ma riflette anche un trend di rinnovamento nel mondo del calcio italiano, sempre più aperto a nuove realtà. Un punto interessante? Dietro ogni asta si cela una nuova chance per chi sogna di scrivere il futuro di una squadra. Non perdere l'occasione!

I beni dell'ex proprietario del Pordenone Calcio, Mauro Lovisa, sono finiti all'asta. Non è passata inosservata la pubblicazione sui principali siti di compravendita immobiliare della sua abitazione di Rauscedo, frazione di San Giorgio della Richinvelda. Si tratta di una villa con una. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Crac Pordenone Calcio, all'asta la casa di Mauro Lovisa

Segui queste discussioni su X

Francesca Michelazzi (@Frances38453461) Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mauro Lovisa, i beni dell'ex presidente del Pordenone all'asta: la casa di Rauscedo e l'azienda di famiglia a un prezzo base di oltre 7,8 milioni

Come scrive msn.com: I beni di famiglia sacrificati sull’altare del “dio calcio” e di una “fede” neroverde senza eguali. È capitato al vulcanico presidente che per tre campionati ...

Mauro Lovisa, i beni dell'ex presidente all'asta: la casa di Rauscedo e l'azienda di famiglia a un prezzo base di oltre 7,8 milioni

Secondo ilgazzettino.it: PORDENONE - I beni di famiglia sacrificati sull’altare del “dio calcio” e di una “fede” neroverde senza eguali. È capitato al vulcanico presidente che per ...

Fallimento del Pordenone Calcio: il Comune chiude la partita e incassa 25mila euro. Ne avanzava 194mila

ilgazzettino.it scrive: PORDENONE - Il Comune di Pordenone esce dalla procedura fallimentare del Pordenone Calcio con una transazione che ha permesso di incassare, immediatamente, 25mila euro. Una somma decisamente modesta..