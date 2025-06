Covid variante Nimbus | sintomi caratteristiche e il primo caso in Italia

A Genova il primo tampone positivo nel Paese per una variante che si sta diffondendo nel mondo da gennaio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Covid, variante Nimbus: sintomi, caratteristiche e il primo caso in Italia

Covid, la nuova variante circola in Italia ed Europa: quali sono i sintomi? - Una nuova variante del Covid sta circolando in Italia e in Europa, sollevando preoccupazioni. Con sintomi simili a raffreddore e influenza, è importante riconoscerli tempestivamente.

Primo caso italiano della variante Covid NB.1.8.1, detta “Nimbus”, individuato a Genova. Maggiore trasmissibilità ma sintomi lievi. Vaccini ancora efficaci contro forme gravi. Allerta ma niente allarmismo. #Nimbus #Covid #Genova Tweet live su X

#Covid, contagi in aumento in Italia: la nuova variante #Nimbus e l'allerta #Oms. «Arriva dalla #Cina» Cosa sappiamo. Crescono ancora i casi Covid in Italia: 304 contagi e 18 decessi nella settimana 22-28 maggio @MinisteroSalute Tweet live su X