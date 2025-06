Cotto non si piegava mai Ma ha fatto piegare Mayweather e l' obesità

Cotto non si piegava mai, ma ha sfidato anche i giganti: Mayweather e l’obesità. Da bambino, con le scarpe ancora da allacciare, ha trasformato le sfide in vittorie, unendo stile e durezza. Il suo percorso è un inno alla resilienza, e anche Floyd, che faticò a contenerlo, sa che il vero campione supera ogni limite. La sua storia è un esempio di come la determinazione possa cambiare il destino.

Da bambino non riusciva ad allacciarsi le scarpe, poi è diventato un campione che univa come pochi stile e durezza. E il mitico Floyd, che con lui faticò parecchio, non gli diede la rivincita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cotto non si piegava mai. Ma ha fatto piegare Mayweather e l'obesità

Segui queste discussioni su X

Oggi vi portiamo in Yemen con una delle sue preparazioni più amate: il kubaneh. Questo pane soffice e burroso, simile a una brioche salata, è una specialità della cucina ebraica yemenita. Tradizionalmente, viene cotto lentamente per tutta la notte del venerdì Tweet live su X