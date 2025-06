costituzione in dono ai 18enni

A Montefiore dell'Aso, la festa della Repubblica ha preso vita attraverso un gesto simbolico che celebra i giovani: la donazione della Costituzione Italiana ai neo diciottenni. Una tradizione che si ricollega al crescente interesse per la partecipazione civica tra le nuove generazioni. Questo evento non è solo un regalo, ma un invito a prendere parte attiva alla vita democratica, sottolineando l'importanza dei diritti e dei doveri di ogni cittadino. Un momento che segna l'inizio di un percorso!

A Montefiore dell’Aso la festa della Repubblica è stata celebrata nel segno della Costituzione e con gesti simbolici e partecipati. In Comune tutto il Consiglio, presieduto dal sindaco Nazzareno Ciarrocchi ha donato ai neo diciottenni la Costituzione Italiana. Un momento solenne avvenuto in collaborazione con la sezione comunale dell’Avis. La presidente Alice De Carolis parlando ai ragazzi ha ricordato che è un ‘dovere sociale’ spendere del tempo per il prossimo e tante sono le forme di volontariato che il paese offre, tra queste la possibilità di diventare donatori e far parte dell’Avis Comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it