Costituita la Rete delle Associazioni del sito Unesco Via Appia Regina Viarum

Il 30 maggio, le Associazioni campane si sono riunite presso l'Arci di Caserta per dare vita alla Rete delle Associazioni del sito UNESCO Via Appia. Un passo importante per valorizzare e proteggere questa storica via, patrimonio dell’umanità. L'unione di realtà diverse promette di rafforzare la tutela e promuovere iniziative condivise, contribuendo a custodire e celebrare uno dei simboli più affascinanti della nostra storia. La rete si prepara a diventare un punto di riferimento per tutti gli amanti e custodi di questo tesoro.