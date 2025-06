Costiera Amalfitana parte il progetto Amalfi Coast Unesco World Heritage

Venerdì 6 giugno, Positano accoglierà il progetto “Amalfi Coast UNESCO World Heritage”, un'iniziativa che coinvolge tutti i 13 comuni della Costiera. Ma non è solo un riconoscimento: è l'occasione per proteggere e valorizzare un patrimonio unico al mondo. Con finanziamenti dal Ministero del Turismo, si punta a garantire uno sviluppo sostenibile che coinvolgerà la comunità locale e i visitatori. Scopri come la bellezza può diventare motore di innovazione!

Debutta ufficialmente venerdì 6 giugno a Positano il progetto “Amalfi Coast UNESCO World Heritage”, iniziativa promossa dai 13 comuni della Costiera Amalfitana — da Cava de’ Tirreni a Positano, capofila — con il patrocinio UNESCO e finanziamento del Ministero del Turismo. Il programma prevede 11. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Costiera Amalfitana, parte il progetto “Amalfi Coast Unesco World Heritage”

