Così scegliamo i migliori ristoranti del mondo Intervista a William Drew direttore della World’s 50 Best

Scoprire i migliori ristoranti del mondo è un'esperienza che va oltre il palato. William Drew, direttore della World’s 50 Best, svela come ogni vittoria segni una trasformazione per i ristoratori. Con la cerimonia di Torino all'orizzonte, il mondo della gastronomia si prepara a vivere un momento cruciale, dove ogni piatto racconta una storia di passione e innovazione. Rimanete sintonizzati: il futuro della haute cuisine è in arrivo!

“Chi vince non è più lo stesso”. Dietro le quinte della classifica mondiale più influente, alla vigilia della cerimonia di Torino. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - “Così scegliamo i migliori ristoranti del mondo”. Intervista a William Drew, direttore della World’s 50 Best

