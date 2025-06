Così scegliamo i migliori ristoranti del mondo Intervista a William Drew direttore della 50 Best

Scoprire i migliori ristoranti del mondo è un viaggio affascinante, e con l'orgoglio italiano in primo piano. In un'intervista esclusiva, William Drew, direttore della 50 Best, svela come la vittoria possa trasformare completamente un locale. Siamo nell’era in cui l’alta cucina non è solo un’esperienza, ma un trend globale che ridefinisce il concetto di ristorazione. Non perdere l'occasione di scoprire cosa riserva il futuro gastronomico!

Effetto 50 Best: "Chi vince non è più lo stesso". Intervista al direttore William Drew, alla vigilia della cerimonia di Torino.

