Così Mubi si fa largo nell’industria indie tenendo in gran conto il box office

Mubi si fa strada nell'industria indie, portando sullo schermo opere d'autore spesso dimenticate. In un panorama dominato da colossi come Netflix, la piattaforma si distingue non solo per la selezione curata ma anche per l'attenzione al box office. Questo trend dimostra che il cinema di qualità può convivere con il grande pubblico. Un'ottima opportunità per riscoprire gemme cinematografiche e supportare nuove voci! Non perdere l'occasione di esplorare queste storie.

Non solo Netflix. Anche Mubi – la piattaforma nata per distribuire film d’autore, che pagate e raramente vedete – ha la sua leggenda. Netflix nasc. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Così Mubi si fa largo nell’industria indie tenendo in gran conto il box office

Segui queste discussioni su X

Si alza il sipario sul #Milano Film Fest, che animerà Milano dal 3 all’8 giugno,con il talk dal titolo “Cos’è il cinema”. Sul palco del Piccolo Teatro il direttore artistico del festival, Claudio Santamaria e Gianni Canova ?? Tweet live su X

Sì, lo so. Da questo libro è stato tratto un celebre film. Ma non l' ho mai visto e così mi sono potuto godere fino in fondo questo capolavoro assoluto. #Buongiorno con un libro. #3giugno Tweet live su X

UPDATE : Andrew Scott entra nel cast di A PLACE IN HELL, andando così ad unirsi alle già annunciate protagoniste Michelle Williams e Daisy Edgar Jones! #Cinema Tweet live su X