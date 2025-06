Così le vecchie batterie auto illumineranno Fiumicino

A Fiumicino, il futuro delle auto elettriche prende forma: le vecchie batterie non sono più un rifiuto, ma una risorsa! Con il progetto Pioneer di Enel X, l’aeroporto diventerà il primo in Italia a trasformare queste batterie in un sistema di storage innovativo. Questo trend non solo riduce i rifiuti, ma rappresenta anche un passo significativo verso un approccio sostenibile e circolare nell'energia. Scopri come il passato illumina il futuro!

Le vecchie batterie per auto elettriche (ri)prendono il volo. A Fiumicino. Si chiama Pioneer e il progetto presentato ieri, commissionato a Enel X da Aeroporti di Roma, punta a essere un sistema pionieristico per davvero. In pratica l’obiettivo è quello di creare il primo sistema italiano di storage per dare una seconda vita alle batterie . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Così le vecchie batterie auto illumineranno Fiumicino

