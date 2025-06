Cosa succede quando c’è troppo cloro in piscina

Immagina un’estate spensierata in piscina, ma cosa succede quando il livello di cloro diventa troppo alto? Il 2 giugno a Roma, cinque bambini hanno rischiato seriamente dopo aver respirato acqua eccessivamente chimica. L’intossicazione da cloro può insospettabilmente colpire anche i più piccoli, con sintomi che spesso si confondono con altre malattie estive. Scopriamo insieme come riconoscerla e proteggere chi amiamo… Continua a leggere.

Il 2 giugno a Roma cinque bambini sono stati soccorsi in una piscina privata dopo aver manifestato diversi sintomi. Per adesso tutte le testimonianze sembrano portare a un'intossicazione dovuta alla presenza eccessiva di cloro nell'acqua. Come riconoscerla e quali sono gli effetti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

