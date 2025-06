Cosa si intende per delayed cbet e quali sono i vantaggi

Il delayed cbet, ovvero la continuation bet al turn, sta guadagnando popolarità nel mondo del poker. Questo approccio strategico permette di mascherare la propria forza e sfruttare l'incertezza degli avversari. In un contesto in cui il poker evolve verso giocate più sofisticate, questa mossa offre vantaggi significativi, come il potenziale di ingannare i rivali e massimizzare le vincite. Scopri come integrare il delayed cbet nel tuo gioco e dominare il tavolo!

Sappiamo bene che una delle strategie più utilizzate da un "aggressore" è la continuation bet al flop. Non sempre però questa scelta si può rivelare proficua nel lungo periodo. L'evoluzione del gioco ha portato come ulteriore risorsa la stessa mossa ma fatta al turn. Scopriamo perché farlo è molto utile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cosa si intende per "delayed" cbet e quali sono i vantaggi

