Cosa sappiamo dell’incidente in piscina a Roma | fratellini avvelenati dal cloro uno rischia danni neurologici

Un tragico incidente ha colpito una piscina di Roma, dove cinque bambini sono stati ricoverati per intossicazione da cloro. Un caso che riporta l'attenzione sulla sicurezza degli impianti sportivi, spesso trascurata. In un’epoca in cui la salute dei più piccoli è al centro dei dibattiti, questo episodio sottolinea l'importanza di controlli rigorosi e manutenzione adeguata. La sicurezza in acqua deve essere una priorità , non solo un obbligo.

Cinque bambini sono finiti in ospedale dopo aver fatto un bagno in una piscina di un circolo sportivo in via Capanna Murata, zona Borghesiana, periferia Sud Est di Roma. Molto probabilmente si sono sentiti male a causa di un'intossicazione da cloro. Uno rischia danni neurologici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

