Cosa ha provato a fare Simone Inzaghi prima della finale parlando dell’Al Hilal a Bastoni e Barella

Prima della finale di Champions League, Simone Inzaghi ha cercato di convincere Bastoni e Barella a seguirlo nel suo nuovo progetto con l'Al Hilal. Un gesto che rivela tensioni profonde e un possibile addio all'Inter, già nell'aria. Questo episodio non è solo un capitolo personale, ma un riflesso di come il calcio moderno stia cambiando i destini dei club e dei suoi protagonisti. La domanda sorge spontanea: quale sarà il futuro di Inzaghi e dell'Inter?

I segnali della rottura con l'Inter erano già evidenti alla vigilia della finale di Champions League: tra incontri riservati con emissari arabi e tentativi falliti di portare con sé i suoi fedelissimi, Inzaghi aveva già voltato pagina. E lo spogliatoio lo sapeva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Sacchi: “Inter, non so cosa sia successo: arrivata scarica. Inutile fare processi a Inzaghi”

Da fcinter1908.it: Della pesantissima sconfitta dell'Inter in finale di Champions con il Psg ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport l'ex tecnico ...

Luis Henrique all’Inter: come gioca il nuovo acquisto nerazzurro, cosa sa fare e cosa no

msn.com scrive: Anno nuovo, vita nuova. Dopo la cocente delusione della finale di Champions League persa contro il Psg, l`Inter deve voltare pagina e ...