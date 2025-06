Cosa è successo nell’incontro di Simone Inzaghi con Marotta prima dell’addio all’Inter | cosa si sono detti

Simone Inzaghi ha deciso di dire addio all'Inter, rivelando un momento di grande introspezione durante l'incontro con Marotta. “Non ho più le energie per continuare”, ha confessato, segnando la fine di un'era. In un contesto calcistico in continua evoluzione, questo addio sottolinea la pressione che i tecnici affrontano. La conversazione ha toccato temi importanti, dall'Arabia Saudita ai possibili incroci futuri. Cosa riserverà il destino a entrambi?

Il tecnico ha annunciato la sua decisione di lasciare l'Inter senza margini di trattativa: “Non ho più le energie per continuare”. Nessun attrito, nessuna buonuscita, solo una lunga chiacchierata tra ricordi, Arabia Saudita e un possibile incrocio al Mondiale per club. 🔗 Leggi su Fanpage.it

