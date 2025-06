Cortona Liszt in Italia il recital pianistico di Marvin Allen Wolfthal

Scopri la magia di Liszt a Cortona! Domenica 8 giugno, il talentuoso pianista Marvin Allen Wolfthal incanterà il pubblico con un recital unico nella storica chiesa di San Domenico. Un evento da non perdere, soprattutto in un contesto dove la musica classica torna a rivivere, avvicinando generazioni diverse. La bellezza dei brani di Liszt risuonerà tra le antiche mura, promettendo emozioni indimenticabili. Entrata libera: fai vibrare il tuo cuore!

Arezzo, 4 giugno 2025 – Si terrà domenica 8 giugno alle 19,30 alla chiesa di San Domenico, ingresso libero Nuovo appuntamento con i concerti che ogni anno Marvin Allen Wolfthal propone a Cortona. Questa domenica 8 Giugno alle 19:30 alla chiesa di San Domenico si terrà «Liszt in Italia», un omaggio a quello che viene considerato con il miglior pianista di tutti i tempi. Il programma del concerto, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, prevede i seguenti brani: «Il Penseroso», «Canzonetta del Salvator Rosa», tre sonetti del Petrarca N. 🔗 Leggi su Lanazione.it

