Corso gratuito di parkour per ragazzi | appuntamento a Calci alle Fonderie

Scopri l'emozione del parkour! Al Parco delle Fonderie di Calci, dal 6 giugno 2025, i ragazzi dai 6 ai 18 anni potranno partecipare a un corso gratuito che combina sport, movimento e libertà. Questa iniziativa, promossa dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, non solo stimola l'attività fisica, ma incoraggia anche la creatività e il lavoro di squadra. Un'opportunità imperdibile per vivere il gioco in modo nuovo!

Calci, 4 giugno 2025 - Al Parco delle Fonderie è in partenza, da venerdì 6 Giugno 2025, un corso gratuito di parkour rivolto a tutti i giovani di età compresa tra i 6 e i 18 anni. Il progetto del corso, realizzato in collaborazione con la SSD Dinamikclub di Pisa, rientra tra le proposte avanzate dall’attuale Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze del Comune di Calci. L’obiettivo è quello di avvicinare i giovani a questa disciplina sportiva, nata in Francia nella metà degli anni ‘80 delle scorso secolo, che consiste nel compiere un percorso articolato e fatto di ostacoli, migliorando la propria agilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corso gratuito di parkour per ragazzi: appuntamento a Calci alle Fonderie

