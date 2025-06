Corsa in montagna | Roberto Pedroncelli vice campione europeo Master 55

Roberto Pedroncelli ha conquistato il titolo di vice campione europeo master 55 nella suggestiva cornice del Parco Nazionale dell'Etna! Un evento che non solo celebra lo sport, ma sottolinea anche l'importanza della montagna come palcoscenico per sfide straordinarie. In un’epoca in cui l'attività all'aperto è sempre più valorizzata, la corsa in montagna si afferma come un trend di benessere e avventura. Chi sarà il prossimo a battere questi record?

Il Parco Nazionale dell'Etna è stato lo splendido teatro dal 29 maggio al 1° giugno del campionato europeo di corsa in montagna e trail running (versante sud del vulcano) e della vertical (versante nord, con traguardo a 2800 metri sul livello del mare) per le categorie master (over 35). 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Corsa in montagna: Roberto Pedroncelli vice campione europeo Master 55

Argomenti simili trattati di recente

Corsa in montagna: Bertazzini sul podio ai campionati regionali Allievi - Nel suggestivo scenario di Premana, il Trofeo AS Premana ha incoronato Francesco Gianola e Matilde Mologni campioni lombardi di corsa in montagna per la categoria Allievi/e.

Segui queste discussioni su X

All’Alpe del Vicerè la 54^ corsa in montagna del Gruppo Camosci Seregno https://lecconotizie.com/sport/lecco-sport/allalpe-del-vicere-la-54-corsa-in-montagna-del-gruppo-camosci-seregno/… via @Lecco Notizie Tweet live su X

Corsa in montagna. Campionato Italiano Giovanile, il Cs Cortenova vince il titolo Allieve https://lecconotizie.com/sport/valsassina-sport/corsa-in-montagna-campionato-italiano-giovanile-il-cs-cortenova-vince-il-titolo-allieve/… via @Lecco Notizie Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

L'Etna incorona i campioni master del mountain running: argento e oro per Roberto Pedroncelli

Lo riporta primalavaltellina.it: Il Parco Nazionale dell'Etna ha offerto uno scenario spettacolare dal 29 maggio al 1° giugno, ospitando il Campionato Europeo di corsa in montagna, trail running e vertical riservato alle categorie ma ...

Pedroncelli e Volpini Campioni Italiani Master di Corsa in Montagna

Riporta primalavaltellina.it: Da applausi la prestazione di Roberto “Pedro” Pedroncelli (GP Santi) che dopo il titolo nel cross, si conferma in un ottimo stato di forma e si laurea pure campione italiano di corsa in montagna nei ...

Corsa in montagna, successo annunciato per la “Santissima”. Trionfano Colussi e Campitelli

Scrive amicodelpopolo.it: Sono arrivati a Limana più di 500 i concorrenti per partecipare alla 4ª edizione della ‘Santissima’ che, quest’anno, metteva in palio i titoli italiani di corsa in montagna ... Nives Carobbio ...