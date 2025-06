Corriere dello Sport | Napoli e Inter si sfidano per Bonny | il piccolo Lukaku del Parma al centro del mercato

Il calcio italiano è in fermento e il nome di Ange-Yoan Bonny rimbomba nei corridoi delle big. Il “piccolo Lukaku” del Parma non è solo un talento emergente, ma rappresenta anche la nuova generazione di attaccanti che sta riscrivendo le regole del gioco. Con Napoli e Inter pronte a contenderselo, la sua scelta potrebbe dare forma al futuro del campionato. Chi avrà la meglio? Restate sintonizzati!

"> Ange-Yoan Bonny, o più semplicemente Yoan, come recita il suo profilo social, è l’uomo mercato del momento. Il centravanti classe 2003 del Parma è al centro di un duello tra Napoli e Inter, due big pronte a investire forte su di lui. Lo racconta Fabio Mandarini sulle pagine del Corriere dello Sport, tracciando il profilo di un talento in ascesa. Bonny, 21 anni, 189 centimetri di potenza fisica e velocità, ha chiuso la sua prima stagione in Serie A con 6 gol e 4 assist in 37 presenze (30 da titolare). 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli e Inter si sfidano per Bonny: il “piccolo Lukaku” del Parma al centro del mercato”

Corriere dello Sport – Dal Portogallo: "Francisco Conceiçao non resterà alla Juve: è deciso" - Secondo il Corriere dello Sport, Francisco Conceiçao è destinato a lasciare la Juventus. L'esterno offensivo portoghese, arrivato in prestito dal Porto la scorsa estate, non prolungherà la sua permanenza a Torino, gettando interrogativi sul futuro del calciomercato bianconero.

