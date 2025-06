Correggio in ospedale aggressivo e con attrezzi da scasso

Un episodio inquietante scuote Correggio: un 42enne, già noto alle forze dell'ordine, ha aggredito il personale dell'ospedale, portando con sé attrezzi da scasso. Questo comportamento inquietante riflette un trend crescente di aggressività nei luoghi pubblici, soprattutto in contesti sanitari, dove il personale è già sotto pressione. La sicurezza resta una priorità: come possiamo tutelare chi si prende cura della nostra salute?

Correggio (Reggio Emilia), 4 giugno 2025 – In evidente stato agitazione, mentre si trovava in ospedale a Correggio, ha inveito contro il personale sanitario. Inevitabile l’intervento dei carabinieri, che hanno raggiunto un 42enne, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di un borsone con arnesi da scasso con forbice, tenaglia e cacciavite. Visti pure i suoi precedenti per reati contro il patrimonio, l’uomo è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi eo grimaldelli. Il controllo è avvenuto sei giorni fa al San Sebastiano, dopo che il 42enne ha lanciato una sedia contro il muro della stanza di ricovero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Correggio, in ospedale aggressivo e con attrezzi da scasso

