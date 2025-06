Correa Inter l’argentino è nel mirino di un club brasiliano | le ultime

Joaquin Correa, l'attaccante argentino dell'Inter, è al centro di voci che lo vedono nel mirino di un noto club brasiliano. A soli 30 anni, il 'Tucu' si trova a un bivio cruciale: sarà ancora protagonista in Europa o intraprenderà una nuova avventura in Sud America? Con il mercato che si scalda e il futuro incerto, questo potrebbe essere il momento giusto per scoprire dove si dirigerà la sua carriera. Rimanete sintonizzati!

Correa Inter, le ultime sul futuro dell’argentino: su di lui piomba il noto club brasiliano. Il futuro di Joaquin Correa è ormai un tema caldo in casa Inter. Tra poco meno di un mese, infatti, l’attaccante argentino, attualmente in forza al club nerazzurro, sarà svincolato. A 30 anni, il ‘Tucu’ si trova in una posizione delicata ma intrigante della sua carriera, con diversi club pronti a fiondarsi su di lui. Secondo le ultime informazioni diffuse da Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato, tra le squadre interessate all’attaccante ci sarebbe anche il Botafogo, uno dei club storici del Brasile. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Correa Inter, l’argentino è nel mirino di un club brasiliano: le ultime

Valutazioni in corso per l'Inter, dopo Arnautovic e Correa in dubbio anche la permanenza di Stefan De Vrij. L'Inter valuterà attentamente anche le situazioni di Sommer, Darmian e Acerbi. Frattesi e Taremi saranno messi sul mercato. Attenzione alle offerte pe Tweet live su X

LE LACRIME DI #CORREA: IERI SERA L'ULTIMA CON L'INTER La vittoria amara a #Como dell'#Inter di #Inzaghi è stata l'ultima partita in nerazzurro dell'argentino che chiude una parentesi decisamente non esaltante nonostante i trenta milioni sborsati dal Tweet live su X