Correa dice addio all’Inter | pronta la nuova avventura in Brasile

Dopo anni di successi e momenti intensi con l’Inter, Correa si prepara a voltare pagina e abbracciare una nuova sfida in Brasile. Il suo passaggio al Botafogo promette emozioni e opportunità, segnando un altro capitolo nella sua carriera. La cessione del Tucu rappresenta non solo un cambio di casacca, ma anche un’occasione per riscrivere il proprio destino sotto il sole carioca. Si apre così un nuovo entusiasmante capitolo…

Correa prepara i saluti con l'Inter: il Tucu verso la nuova avventura dopo gli anni in nerazzurro. C'è il Botafogo. Correa è vicino a vestire la maglia del Botafogo, club brasiliano.L'attaccante argentino che in questa stagione ha indossato la maglia dell' Inter avrebbe infatti un accordo di massima con la squadra allenata da Jorge. Per l'intesa definitiva ci sarebbe da sistemare solo un bonus alla firma. A meno di colpi di scena dell'ultimo minuto, dunque, l'avventura calcistica dell'ex Lazio (tra le altre), ripartirà dal Brasile. Questo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio: LE PAROLE – « Correa è vicino a vestire la maglia del Botafogo, club brasiliano.

