Correa c’è un accordo di massima per l’addio! La situazione – Sky

Il capitolo di Joaquin Correa all’Inter sta per concludersi. Dopo una seconda parentesi altalenante, l’attaccante argentino si prepara a lasciare Milano e approdare in Brasile, con un accordo di massima ormai definito. Un addio che segna la fine di un percorso e l’inizio di una nuova avventura per il talento nerazzurro, pronto a scrivere il suo futuro lontano dai campioni d’Italia.

Dall’Italia al Brasile. Joaquin Correa, attaccante dell’Inter in uscita, è pronto a salutare i nerazzurri per volare in Sudamerica. Questo quanto raccolto da Sky Sport. ADDIO – Joaquin Correa pronto a lasciare l’ Inter. L’attaccante nerazzurro, in scadenza a giugno, è pronto a dire addio ai nerazzurri dopo una seconda parentesi non proprio esaltante. L’attaccante argentino, come spiegato oggi pomeriggio da Gianluca Di Marzio, è vicino a vestire la maglia de Botafogo, squadra brasiliana. L’attaccante argentino avrebbe trovato un accordo di massima con i bianconeri di Renato Paiva. Per la luce verde definitiva, ci sarebbe da sistemare solo un bonus alla firma. 🔗 Leggi su Inter-news.it