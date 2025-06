Corpo Germen Vitae | la mostra dell’artista Rosa Lombardo da rueBallu 36

Scopri "Corpo Germen Vitae", la mostra di Rosa Lombardo che trasforma il concetto di corpo in un viaggio di rinascita continua. Ogni opera è un seme che germoglia, dando vita a nuove forme e visioni. In un'epoca in cui la trasformazione personale è al centro del dibattito, l’artista ci invita a riflettere su come ogni cambiamento possa rivelare una nuova dimensione dell’essere. Una mostra da non perdere!

Germogliare. È partita da una parola l’idea di lavorare sul corpo. Come dal seme germoglia una foglia, così dal colore nasce un nuovo corpo. Il corpo nasce una sola volta biologicamente, poi nel tempo rinasce infinite altre volte. Prendono forma così nuove gambe e braccia, gli occhi vedono cose. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Corpo. Germen Vitae": la mostra dell’artista Rosa Lombardo da rueBallu 36

Approfondimenti da altre fonti

Rosa Lombardo. Corpo. Germen Vitae

Segnala itinerarinellarte.it: Il prestigioso rueBallu 36 Bookshop & Cafè, piazzetta Santa Sofia 5, Palermo, ospita la mostra Corpo. Germen Vitae dell'acquerellista Rosa Lombardo.

“Corpo a corpo”, la mostra si arricchisce con due capolavori dell’arte classica: “I Corridori”

grossetonotizie.com scrive: Nuovi straordinari capolavori in arrivo al Muvet, Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia, per impreziosire la mostra dal titolo “Corpo a corpo. Dalla bellezza classica dei ...