Corleone il nuovo servizio di trasporto esclude le fermate di San Marco e Punzonotto | Penalizzati 1 200 abitanti

A Corleone, il nuovo servizio di trasporto pubblico sta creando un'onda d'urto tra i cittadini. Con l'esclusione delle fermate di San Marco e Punzonotto, 1.200 abitanti si trovano isolati, privati di un collegamento essenziale. Questo episodio non è solo una questione locale, ma riflette un trend nazionale: la crescente difficoltà di accesso ai servizi pubblici nelle aree periferiche. Riusciranno le istituzioni a trovare una soluzione prima che l’isolamento diventi insostenibile?

Corleone, niente piĂą autobus per raggiungere le case popolari. La denuncia viene dalla Camera del Lavoro "Placido Rizzotto" e dallo Spi Cgil che puntano il dito sul percorso stabilito dal Comune per il nuovo servizio di trasporto pubblico locale recentemente affidato alla societĂ cooperativa Lg. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Corleone, il nuovo servizio di trasporto esclude le fermate di San Marco e Punzonotto: "Penalizzati 1.200 abitanti"

