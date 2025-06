Corea del Sud | Lee Jae-myung ha prestato giuramento come nuovo presidente

Lee Jae-myung è ufficialmente il nuovo presidente della Corea del Sud, con una vittoria schiacciante che riflette un cambiamento epocale nel panorama politico del paese. Con il 49% dei voti, la sua elezione segna un trend crescente verso politiche progressiste, in un momento in cui il mondo cerca risposte a sfide globali come il cambiamento climatico e l'ineguaglianza sociale. Sarà interessante osservare come Lee saprà affrontare queste questioni cruciali!

Lee Jae-myung ha prestato giuramento come nuovo presidente della Corea del Sud, dopo che ha vinto le elezioni con il 49% dei voti, superando di 7 punti il candidato conservatore Kim Moon-Soo.

Corea del Sud al voto: favorito Lee Jae-myung per le presidenziali - I riflettori sono puntati sulla Corea del Sud, dove il voto presidenziale segna una svolta dopo mesi di instabilità.

Chi è Lee Jae-myung, il nuovo presidente della Corea del Sud, e quali sono i suoi obiettivi politici: dal dialogo con la Corea del Nord alla "bomba demografica" Tweet live su X

Borse asiatiche in rialzo: corre il Kospi sudcoreano (+2%) dopo che il leader dell'opposizione Lee Jae-myung ha vinto le elezioni presidenziali. Nikkei+0,8%, Nifty50+0,2%, HSI+0,7%, Shanghai+0,4% Corea del Sud, l'inflazione a maggio scende Tweet live su X

Corea del Sud, il nuovo presidente è Lee Jae-myung: "Cercherò il dialogo con Pyongyang"

Da msn.com: Pace, dazi e alleanze strategiche per risanare l'economia del paese. Sono questi gli obiettivi principali del nuovo presidente della Corea del Sud, il progressista Lee Jae-myung che, cavalcando l’onda ...

Lee promette la ripresa del dialogo con la Corea del Nord

msn.com scrive: Il nuovo presidente della Corea del Sud, Lee Jae-myung, ha promesso la ripresa del "dialogo" con Pyongyang. "Non importa quanto costi, la pace è meglio della guerra", ha osservato (ANSA) ...

Sud Corea, Lee Jae-myung nuovo presidente

Riporta italiaoggi.it: Il candidato del Partito Democratico sudcoreano (DP) Lee Jae-myung ha battuto l'avversario del partito conservatore People Power Party (Ppp) Kim Moon-soo nelle elezioni presidenziali anticipate che si ...