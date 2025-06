Corciano accoglie Nicolò Filippucci in Comune | Talento e gentilezza un orgoglio per la nostra comunità

Corciano accoglie con orgoglio Nicolò Filippucci nel cuore della comunità. La giornata, ricca di emozioni, ha visto il sindaco Lorenzo Pierotti celebrare il talento e la gentilezza del giovane artista, ormai volto noto grazie alle sue apparizioni televisive. Un momento di grande festa che testimonia l’orgoglio di una cittadina che premia i propri talenti. “Abbiamo avuto il piacere di accogliere Nico...", un gesto che rafforza il legame tra arte e comunità.

Una giornata speciale al Comune di Corciano, dove il sindaco Lorenzo Pierotti ha accolto con entusiasmo il giovane artista Nicolò Filippucci. Il primo cittadino ha voluto omaggiare il talento e la personalità del corcianese, divenuto noto al grande pubblico grazie alle sue recenti apparizioni televisive. “Abbiamo avuto il piacere di accogliere Nicolò – ha dichiarato Pierotti – e oltre al suo straordinario talento artistico, ci ha colpiti per i suoi modi gentili, educati e la sua profonda sensibilità. Vi assicuro che dal vivo è persino meglio di come appare in TV!” Nel corso dell’incontro, il sindaco ha espresso, a nome di tutta la comunità, i più sinceri auguri per una carriera ricca di successi: “Te lo meriti, Nicolò, con tutto il cuore”, ha concluso Pierotti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it