Corbucci PD | Julia avrà accesso a banche dati pubbliche

In un’epoca di rapidi cambiamenti digitali, il Comune di Roma si impegna a colmare il divario tecnologico, investendo in infrastrutture innovative come il 5G neutrale e potenziando la formazione di tutte le generazioni. Julia Corbucci, del PD, avrà ora accesso alle banche dati pubbliche per promuovere politiche più efficaci e inclusive. Questa strategia segna un passo decisivo verso una città più equa e connessa, dove nessuno viene lasciato indietro.