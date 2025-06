Coppia arrestata a Cremona per traffico di droga eroina nascosta in diverse stanze della casa

A Cremona, una coppia sorprendentemente ordinaria è finita nel mirino delle forze dell’ordine: l’eroina, nascosta astutamente in ogni angolo della loro casa, ha svelato un traffico inquietante. Questo episodio getta luce su un fenomeno crescente nel nostro paese, dove anche le comunità più tranquille sono colpite dal dramma della droga. Un monito a rimanere vigili e a parlare di questi temi, per proteggere il futuro delle nostre città.

A Cremona, una coppia è stata arrestata per traffico di stupefacenti dopo il ritrovamento di eroina nella loro abitazione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Coppia arrestata a Cremona per traffico di droga, eroina nascosta in diverse stanze della casa

