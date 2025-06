Convegno nazionale dedicato all’applicazione del metodo Montessori nella scuola pubblica Appuntamento il 7 giugno a Firenze

Il futuro dell’educazione si scrive oggi, a Firenze, con un evento imperdibile: il Convegno Nazionale dedicato all’applicazione del metodo Montessori nella scuola pubblica. Sabato 7 giugno, presso l’auditorium di Sant’Apollonia, educatori e innovatori si confronteranno sulle pratiche più efficaci, con un focus speciale sull’esperienza pionieristica di Greve in Chianti. Un’occasione unica per scoprire come trasformare le aule e ispirare i giovani a diventare cittadini consapevoli.

Si terrà sabato 7 giugno, presso l'auditorium di Sant'Apollonia a Firenze, un convegno nazionale dedicato all'applicazione del metodo Montessori nella scuola pubblica. L'incontro si svolgerà dalle 9 alle 17.30 e porrà al centro dell'attenzione l'esperienza avviata nel comune di Greve in Chianti.

