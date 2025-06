Convegno Aiia a Milano | focus su Sistemi di Controllo Interno e Gestione dei Rischi

Convegno AIIA a Milano: focus su sistemi di controllo interno e gestione dei rischi. Rischi emergenti, volatilità degli scenari operativi e complessità normative stanno ridefinendo il ruolo strategico di SCIGR nella protezione e creazione di valore aziendale. A questo tema è dedicata un'opportunità unica di confronto tra professionisti, per aggiornarsi sulle best practice e individuare soluzioni innovative in un contesto in continua evoluzione. La tua partecipazione può fare la differenza nel futuro della gestione del rischio.