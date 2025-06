Controlli nei passi montani | multe per eccesso di velocità e guida pericolosa

Nel bel mezzo dell'estate, il richiamo delle montagne trentine attira migliaia di turisti e motociclisti in cerca di avventure. Ma attenzione! I controlli stradali si intensificano, con multe per eccesso di velocità e guida pericolosa. Un invito a riflettere: la sicurezza sulle strade è fondamentale per preservare il bello dei nostri paesaggi. Non lasciate che una distrazione rovini la vostra giornata. Godetevi la natura con responsabilità!

In occasione della giornata festiva di lunedì 2 giugno, caratterizzata da un forte afflusso di turisti e motociclisti, i Carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana hanno intensificato i controlli lungo le principali arterie montane del Trentino, concentrandosi in particolare sui punti più. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Controlli nei passi montani: multe per eccesso di velocità e guida pericolosa

Segui queste discussioni su X

Non servono nuove norme, ma più controlli. Grazie al lavoro e sulla spinta di Forza Italia, oggi il Governo fa un passo avanti significativo nella difesa dei lavoratori con l’assunzione entro la fine dell’anno di ulteriori 500 ispettori Inps e Inail. Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

Controlli sui passi della Bassa Atesina e Oltradige, 40 multe

Come scrive msn.com: (ANSA) - BOLZANO, 16 GIU - I carabinieri della Compagnia di Egna hanno intensificato i controlli lungo le principali arterie stradali e sui passi montani della Bassa Atesina e Oltradige.

Controlli intensificati sui passi montani

rainews.it scrive: Con l’arrivo della stagione primaverile e l'approssimarsi di quella estiva, i carabinieri stanno intensificando i controlli sui passi montani. Duplice l'obiettivo: garantire la sicurezza ...

Brunico: 23 multe, 2 patenti ritirate nei controlli contro l’alta velocità e l’alcol in montagna

Si legge su altoadige.it: BRUNICO. I Carabinieri della Compagnia di Brunico, con l’arrivo della stagione primaverile ed estiva, stanno intensificando i controlli sui passi montani, con il duplice obiettivo di garantire la ...