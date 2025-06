controlli fra vicoli e porto antico sei arresti e più di un chilo di cocaina sequestrata

Nel cuore pulsante di Genova, tra vicoli intricati e il suggestivo Porto Antico, si è consumata un'operazione di grande impatto delle forze dell’ordine. Tre giovani sono stati arrestati, mentre sono stati sequestrati oltre un chilo di cocaina e diverse sostanze illecite, tra cui il controverso Rivotril. Un colpo deciso contro il traffico di droga che dimostra ancora una volta quanto sia alta la guardia contro i pericoli della criminalità.

I carabinieri della compagnia Centro hanno bloccato tre ventenni in auto: in casa avevano il chilo di polvere bianca. Quattro le persone denunciate: ancora un sequestro di Rivotril, usato come droga. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it