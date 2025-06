Controlli durante i concerti di Gigi D’Alessio | oltre cento verbali e rimozioni al Maradona

Il concerto di Gigi D'Alessio al Maradona si è trasformato in un'importante operazione di sicurezza. Oltre cento verbali e rimozioni testimoniano la necessità di controlli rigorosi in eventi di massa, un tema sempre più attuale. Mentre la musica unisce le persone, la sicurezza rimane una priorità imprescindibile. Questo evento non è solo una festa, ma anche un'occasione per riflettere sull'equilibrio tra divertimento e responsabilità.

NAPOLI, 4 GIUGNO 2025 – La Polizia Locale di Napoli ha diffuso il bilancio delle operazioni svolte in occasione delle due serate di concerto di Gigi D'Alessio presso lo stadio Diego Armando Maradona. Le attività hanno portato a numerosi interventi per violazioni amministrative e penali nei pressi dell'impianto di Fuorigrotta. Nel dettaglio, sono stati sequestrati quantitativi di bevande alcoliche e gadget non autorizzati, mentre diversi parcheggiatori abusivi sono stati sanzionati e denunciati. Gli agenti hanno elevato oltre cento verbali per infrazioni al Codice della Strada e rimosso circa un centinaio di veicoli in sosta vietata.

