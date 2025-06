Contro il declino antropologico dei popoli europei | la scuola dell’atleta-eroe

A Roma nasce "La Scuola dell'Atleta Eroe", un'iniziativa audace contro il declino antropologico dei popoli europei. In un periodo in cui le società occidentali affrontano sfide come il crollo demografico e la crisi identitaria, questa scuola si propone di formare giovani capaci di affrontare le difficoltà con coraggio e determinazione. Un'opportunità imperdibile per riscoprire i valori fondamentali e costruire un futuro migliore. Non è solo sport, è un movimento di rinascita!

Roma, 4 giu – Le nazioni occidentali stanno scivolando sempre di più sul piano inclinato del declino antropologico. Il crollo demografico, la caduta generale del quoziente intellettivo, la diffusione di patologie da artificializzazione dell’esistenza, l’instabilità identitaria, l’inettitudine crescente di fronte al conflitto e all’impegno. Questa crisi dell’uomo europeo non è solo materiale o sociale: è una crisi dell’essere, alimentata da un sistema educativo ormai incapace di formare corpi e coscienze saldi. Il declino antropologico dei popoli europei. Dati recenti ci parlano con chiarezza. Secondo la piattaforma Sport e Salute, in Europa quasi 1 adulto su 2 non pratica alcuna attività fisica, e tra i giovani i livelli di sedentarietà hanno raggiunto soglie allarmanti. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Contro il declino antropologico dei popoli europei: la scuola dell’atleta-eroe

