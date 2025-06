Conto alla rovescia per la Maturità | a Roma a sostenere l' esame di Stato saranno in 34mila

Il countdown è iniziato: tra poche settimane, 34mila giovani romani si preparano a vivere uno dei momenti più emozionanti della loro vita. Dal 18 giugno, l’esame di maturità aprirà le porte a un percorso di sfide, sogni e ambizioni. Roma si sta riempiendo di tensione e entusiasmo, pronti a scrivere un capitolo importante del loro futuro. La sfida è lanciata: sarà un'estate indimenticabile.

È partito ufficialmente il conto alla rovescia verso il 18 giugno, quando per 47mila studenti in tutto il Lazio inizierà con la prima prova scritta, quella di italiano, la Maturità. A Roma e provincia saranno coinvolti oltre 34mila ragazzi e ragazze (lo scorso anno erano stati oltre 38mila). 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Conto alla rovescia per la Maturità: a Roma a sostenere l'esame di Stato saranno in 34mila

