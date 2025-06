continuano le ricerche di anna conci scomparsa nei pressi di segonzano

Le speranze di ritrovare Anna Conci, 74enne scomparsa nei pressi di Segonzano, si intrecciano con il dolore e l'angoscia di familiari e volontari. Le ricerche, incessanti e coordinate, continuano con determinazione, ma il tempo stringe. La comunità si unisce nel tentativo di portarla a casa al più presto: ogni dettaglio potrebbe fare la differenza, perché ogni minuto conta in questa corsa contro il tempo.

Proseguono ininterrottamente le ricerche di Anna Conci, 74enne residente a Madrano, frazione di Pergine Valsugana, della quale non si hanno notizie da martedì. L'anziana, che potrebbe trovarsi in stato confusionale, è stata vista con certezza per l'ultima volta ieri mattina nei pressi del Bar. 🔗 Leggi su Trentotoday.it