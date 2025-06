Continuano le ricerche dell’anziano scomparso nei boschi

Un'eco inquietante si diffonde nei boschi dell'Irpinia: un anziano cercatore di funghi di 86 anni è scomparso durante un'escursione. Questa notizia, oltre a toccare le corde della comunità, mette in luce i pericoli legati all'escursionismo, un'attività sempre più amata, soprattutto in autunno. La ricerca dell'uomo non è solo una questione personale, ma un appello alla consapevolezza e alla sicurezza nel contatto con la natura. Rimanete aggiornati

Un uomo di 86 anni, residente in un comune dell’Irpinia e conosciuto nella zona per la sua lunga esperienza come cercatore di funghi, risulta scomparso da ieri mattina. Si era allontanato all’alba per un’escursione nei boschi, ma non ha più fatto ritorno. A lanciare l’allarme sono stati i. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Continuano le ricerche dell’anziano scomparso nei boschi

Scopri altri approfondimenti

Afragola, 14enne scomparsa da casa: smentite voci su corpo ritrovato, ricerche continuano - Il caso della 14enne scomparsa da Afragola, Martina Carbonaro, mantiene alta l'allerta dopo che le voci di un possibile ritrovamento di corpi sono state smentite dai Carabinieri.

Segui queste discussioni su X

“Entrate nello spazio del non sapere.” La comprensione totale tra esseri umani, tra collaboratori e leader, forse non sarà mai del tutto possibile. Ma quello che conta è darsi sempre l’opportunità di vedere l’altro ed essere visti. Quello che conta è la ricerca conti Tweet live su X

Blog | Salute mentale: il genere conta, ma la ricerca continua a ignorarlo - Alley Oop https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/05/28/salute-mentale-genere/?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1748434001… Tweet live su X

?? Il calcio femminile è in continua crescita e le società di calcio hanno l'esigenza di strutturarsi in modo adeguato. Un club è alla ricerca di una risorsa con disponibilità immediata da inserire nella propria organizzazione Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

Terzo giorno di ricerche dell’anziano scomparso a Desio: ieri un avvistamento in zona cimitero, falso allarme

Da msn.com: Continuano le ricerche dell’anziano scomparso giovedì 3 ottobre da Desio: Ezio D’Onofrio, 77 anni, in mattinata era uscito di casa per una passeggiata ma non è tornato. L’allarme è stato ...

Moliterno, ancora senza esito le ricerche dell'anziano scomparso

Riporta rainews.it: dove è stata ritrovata l'auto dell'uomo, lontano dalla casa di campagna. Ad aiutare le ricerche dello scomparso anche alcuni abitanti del posto, che hanno accolto l'invito del Comune di Moliterno ...

Trovata la bicicletta di Luciano Redivo, l'anziano scomparso da tre giorni. Lunedì sera visto a Polcenigo. Continuano le ricerche

Lo riporta ilgazzettino.it: POLCENIGO - Proseguono da tre giorni le ricerche di Luciano Redivo, l'anziano di 78 anni di Roveredo ... di lui si sono perse le tracce. Le forze dell'ordine lanciano nuovamente un appello alla ...