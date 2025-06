Continassa Juve | allenamenti sotto la pioggia per la squadra di Igor Tudor che oggi ha perso un giocatore | è stato chiamato dalla Nazionale!

Mentre la pioggia accompagna gli allenamenti della Juventus sotto la guida di Igor Tudor, la squadra si prepara con determinazione in vista delle prossime sfide. Tuttavia, un colpo duro: un giocatore è stato chiamato dalla nazionale, lasciando un vuoto importante in rosa. Scopri tutti gli aggiornamenti sulla Continassa, tra infortuni, recuperi e probabili formazioni, per non perdere nemmeno un dettaglio sul cammino bianconero.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Oggi la squadra ha lavorato durante la mattinate alla Continassa, in un allenamento improntato principalmente sull’atletica, per poi dedicarsi a una serie di partitelle. A proposito di Nazionali, ha lasciato il gruppo Daniele Rugani, convocato dagli Azzurri per le partite di qualificazione ai Mondiali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: allenamenti sotto la pioggia per la squadra di Igor Tudor, che oggi ha perso un giocatore: è stato chiamato dalla Nazionale!

