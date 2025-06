Conti pubblici Ue | Italia rispetta procedura per deficit

L'Italia si distingue nel panorama europeo: rispettando le raccomandazioni Ue, il nostro Paese è sulla buona strada per riportare il deficit sotto il 3% del Pil. Questo sviluppo non solo rafforza la stabilità economica, ma evidenzia anche un trend di ripresa che coinvolge diverse nazioni, tra cui la Francia. Un punto interessante? La capacità dell'Italia di navigare le sfide economiche con determinazione, dimostrando che la crescita è possibile.

(Adnkronos) – L'Italia è in linea con le raccomandazioni Ue per riportare gradualmente il deficit sotto il 3% del Pil. Il nostro Paese, emerge dal pacchetto di primavera del Semestre europeo presentato oggi a Bruxelles, rientra tra quelli che rispettano la procedura, insieme alla Francia e altri. "Per quanto riguarda gli Stati membri sottoposti a

Roma, 4 giu. (askanews) – L'Italia sta portando avanti come da programma i piani di risanamento dei conti pubblici concordati a livello di Unione europea. Nel "pacchetto del semestre europeo", la Peni

Dito comunque puntato contro le tradizionali debolezze italiane: l'efficacia della spesa pubblica, l'efficienza nell'uso dei fondi di coesione e nuove sfide strutturali