Conti pubblici due schiaffi ai gufi anti-Meloni in 24 ore

In soli 24 ore, l'Italia mette a segno due schiaffi ai critici anti Meloni, dimostrando forza e stabilità in un’Europa in difficoltà. Un doppio successo che fa riflettere, rafforzando l’immagine di un Paese più solido di quanto si volesse ammettere. La recente decisione della Commissione europea ne è la prova tangibile: l’Italia si conferma protagonista di un percorso di crescita e resilienza.

Un doppio successo per il nostro Paese e anche per il governo Meloni. In un'Europa che arranca, l'Italia sorprende. Oggi è arrivata una doppia conferma che rafforza l'immagine di un Paese più solido di quanto molti, fino a poco tempo fa, erano disposti ad ammettere. Da una parte, la Commissione europea ha deciso di non richiedere nuove misure di correzione dei conti pubblici. Dall'altra, i dati dell'indice Pmi segnano un'accelerazione della crescita del settore privato che colloca l'Italia al vertice dell'eurozona. Una promozione, quella di Bruxelles, che arriva dopo un'analisi dettagliata dei piani di bilancio a medio termine. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Conti pubblici, due schiaffi ai gufi anti-Meloni in 24 ore

