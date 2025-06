Conti lancia ‘velenosamente’ Like a Star | Stasera sul Nove una serata Tale e Quale a tante altre? No molto meglio

Stasera su Nove, una serata diversa dal solito: tra sorprese e risate, Fiorello e Carlo Conti si preparano a conquistare il pubblico con uno spettacolo imperdibile. L’energia esplosiva di Like a Star promette di essere un vero show nello show, dove l’improvvisazione è protagonista e tutto può succedere. Pronti a scoprire cosa succederà? Perché, come si dice, in questa notte speciale, la magia è dietro l’angolo.

Da Fiorello può succedere di tutto, anche che Carlo Conti promuova il programma di Amadeus sul Nove. E’ successo oggi a La Pennicanza su Rai Radio2, con il conduttore toscano che risponde con una genialata all’ironica provocazione dello showman siciliano. Ti abbiamo chiamato per una cosa, vogliamo vedere se riesci a farla dice Fiorello al telefono con Conti. Gli chiede di improvvisare uno spot per lo show di stasera sul Nove, Like a Star, dell’amico Amadeus e lui non si tira indietro, anzi: Stasera sul Nove Like a Star con Amadeus da non perdere. Una serata Tale e Quale a tante altre? No, molto meglio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Conti lancia ‘velenosamente’ Like a Star: “Stasera sul Nove una serata Tale e Quale a tante altre? No, molto meglio”

